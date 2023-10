L’arbitre O’Keeffe continue d’être décrié après le quart de finale de la Coupe du monde du Rugby (France-Afrique du Sud). Des superviseurs de World Rugby ont revu la rencontre des Bleus face aux Springboks.

Cinq erreurs majeures

Sur le récit du Midi Olympique, le journal Le Figaro rapporte que des superviseurs de World Rugby ont revu et analysé le match France-Afrique du Sud durant le quart de finale de la Coupe du monde. Ils ont relevé cinq erreurs majeures, dont trois contre le XV de France.

Une faute lourde

La première faute a été le déblayage dangereux avec un coup de tête de Du Toit sur Danty (17e), le Sud-Africain aurait dû être sanctionné d’un carton jaune. La seconde se porte sur la montée rapide de Cheslin Kolbe sur la transformation de Ramos (22e), qui aurait dû être retentée.

La troisième a été le grattage illicite de Kwagga Smith (68e) sur Cameron Woki. Dans un premier temps, ce dernier a posé les mains au sol avant d’attaquer le ballon. L’arbitre O’Keeffe a accordé à tort la pénalité à l’Afrique du Sud que Handré Pollard s’est chargé de réussir pour offrir la qualification aux siens.

Deux fautes non sanctionnées des Bleus

Les superviseurs de World Rugby auraient également pointé deux erreurs importantes et non sifflées contre les Bleus. Il s’agit d’un plaquage non maîtrisé de Damian Penaud sur Eben Etzebeth (9e) qui aurait dû valoir un carton jaune à l’ailier et un hors-jeu de Cameron Woki pas sanctionné (78e).

> A lire aussi : Mondial de Rugby : pas de prime pour le XV de France