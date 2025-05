Mercredi 14 mai, onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans une affaire d’escroqueries en bande organisée. L’ancien rugbyman international Maxime Mermoz a été mis en examen.

Un ancien international dans le viseur de la justice

Le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux a requis la mise en examen du rugbyman Maxime Mermoz, ex-joueur du XV de France. Cette procédure intervient dans le cadre d’une enquête sur un vaste réseau d’escroqueries présumées dans la région toulousaine, rapporte BFMTV.

Selon toujours le parquet, ce réseau aurait détourné environ 7 millions d’euros de crédits et réductions fiscales depuis 2017. L’organisation utilisait des montages structurés et complexes d’associations de sociétés fictives destinées aux dons aux associations ou aux services à domicile.

Des circuits financiers opaques et bien rodés

D’après les enquêteurs de la section de recherches de Toulouse, les fonds détournés étaient ensuite blanchis dans l’immobilier ou réinvestis dans les secteurs hippiques ou sportifs. Ils ont fait cette déclaration après un travail "coordonné" avec Tracfin, la direction régionale des finances publiques, et l’Urssaf.

Mercredi 14 mai, onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Le parquet a demandé la mise en examen de trois individus : un ancien expert-comptable radié, un agent immobilier de 55 ans, et Maxime Mermoz.

Des suites judiciaires encore en cours

L’identité de l’ancien joueur du XV de France a été dévoilée par La Dépêche du Midi, avant d’être confirmée à la presse française par le parquet de Bordeaux.

Une source proche du dossier a souligné que M. Mermoz n’est pas considéré comme l’instigateur du réseau. "Il n’était pas à l’initiative ni l’instigateur, mais y disposait d’un rôle secondaire de rabatteur", a-t-elle précisé.

Le parquet a requis un contrôle judiciaire à son encontre, tandis qu’une détention provisoire a été demandée pour le présumé chef du réseau. Les huit autres suspects doivent être convoqués ultérieurement.

