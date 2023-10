Selon une étude menée par le média SportingPedia, l’hymne italien domine en popularité sur les réseaux sociaux par rapport aux hymnes d’autres équipes.

SportingPedia a réalisé un classement des hymnes les plus appréciés de la Coupe du Monde de Rugby sur les plateformes sociales en marge du match opposant le XV de France à l’Italie à Lyon. Le média s’est notamment basé sur le nombre de vues sur TikTok et YouTube, rapporte Le Figaro. L’hymne italien se positionne en tête avec 36,9 millions de vues sur TikTok et 50 000 vues sur YouTube. En revanche, la Marseillaise arrive en troisième place avec 9,5 millions de vues sur TikTok et près de 100 000 vues sur YouTube.

Ce classement a été réalisé en réponse à l’insatisfaction de nombreux supporters concernant l’interprétation des hymnes par des enfants avant le début des matchs, ainsi qu’à la polémique autour de la chanson ’Zombie’ des Cranberries diffusée au Stade de France après le match entre l’Afrique du Sud et l’Irlande.