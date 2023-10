Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, estime que l’attaquant du PSG, qui est également le capitaine en sélection, est digne du Ballon d’Or 2023.

"Oui"

Dans l’émission Téléfoot, à la question : "Est-ce que ce serait injuste que Kylian Mbappé ne soit pas l’heureux élu du prochain Ballon d’or ?", Didier Deschamps a répondu : "oui". Le sélectionneur des Bleus est convaincu que son capitaine mérite de décrocher ce prestigieux trophée.

La remise du trophée est prévue pour le lundi 30 octobre. Les principaux prétendants incluent Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, ainsi que Lionel Messi, le champion du monde argentin qui a récemment transféré du PSG à l’Inter Miami aux États-Unis.

Les critères

Comme le note Le Figaro, les trois critères que France Football a retenus pour son classement sur la saison 2022-2023 sont : "les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès accumulé", ainsi que "la classe du joueur et son sens du fair-play".

Kylian Mbappé, qui a remporté le Championnat de France avec le PSG, mais a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, peut se fier à son impressionnant parcours lors de la Coupe du monde 2022. Lors de cette compétition, il avait brillé en marquant un triplé en finale avec l’équipe nationale française contre les Argentins.

