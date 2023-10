Jeudi 5 octobre, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de sanctionner à la fois des supporters et des joueurs du PSG, après les fameux chants homophobes et injurieux contre l’Olympique de Marseille.

Hakimi, Kurzawa, etc.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle (LFP) a pris des mesures de rétorsion à l’encontre du club de la capitale en réponse aux incidents survenus lors du match contre l’Olympique de Marseille le 24 septembre au Parc des Princes. Ces incidents ont impliqué des chants homophobes entonnés par des supporters parisiens, ainsi que des comportements inappropriés de certains joueurs lors de la célébration de leur victoire.

Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Laywin Kurzawa se voient infliger une suspension d’un match avec sursis. Ces sanctions prendront effet à partir du 10 octobre, ce qui signifie que ces joueurs seront disponibles pour le match de dimanche à Rennes. Par ailleurs, la tribune d’Auteuil sera fermée lors de la rencontre contre Strasbourg le 21 octobre.

"Une mesure excessive", selon Paris

Le Paris Saint-Germain a déploré dans un communiqué : "une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé (par le PSG) avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters". Le club de la capitale a toutefois souligné qu’il n’envisage pas de faire appel de la décision concernant la fermeture de la tribune.

Le Collectif Ultras Paris (CUP), qui occupe cette tribune, n’a pas souhaité faire de commentaire, rapportent TF1Info et d’autres médias nationaux.

