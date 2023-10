La dernière fois qu’on a vu Mbappé en conférence de presse, c’était le 15 juin 2023. Comme en septembre avant les matchs contre l’Irlande et contre l’Allemagne, il brillera encore par son absence ce jeudi 12 octobre, à la veille du rendez-vous France vs. Pays-Bas.

Le pourquoi du comment…

Ce jeudi 12 octobre, l’idée d’un Mbappé en conférence de presse dans l’auditorium de la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam n’est pas d’actualité. Rien de bien étonnant, à en croire nos confrères du Figaro, puisque le capitaine des Bleus est « attendue sur plein (trop) de sujets ». Didier Deschamps ne veut visiblement pas voir se reproduire l’épisode Faro du 15 juin 2023. En effet, le porte-brassard de l’Équipe de France s’est vu questionné uniquement sur sa situation au PSG et son potentiel transfert au Real Madrid. Presque aucune question sur les actualités des Bleus n’a été posée, ce qui n’a pas manqué d’agacer le sélectionneur.

Tchouaméni à la rescousse

En lieu et place d’un Mbappé en conférence de presse, l’« intérim » sera assuré par Aurélien Tchouaméni. Le milieu défensif au Real Madrid se prêtera à l’exercice, après un certain Antoine Griezmann. Ce dernier s’y est effectivement mis en juin et à deux reprises en septembre. Qu’il semble déjà loin les années Hugo Lloris. Pour rappel, l’ancien gardien et capitaine de l’Équipe de France ne s’est jamais dérobé à ses obligations devant les journalistes, la veille d’un match officiel.