Après les débordements qui ont suivi la victoire du PSG contre Arsenal, les autorités prévoient des mesures strictes pour la finale. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, veut éviter que ces violences se reproduisent à Paris le 31 mai.

Des incidents violents après la demi-finale

La qualification du PSG en finale de la Ligue des champions mercredi soir a donné lieu à des scènes de chaos à Paris. Au moins 45 personnes ont été arrêtées, et trois blessés ont été recensés, dont un mineur gravement touché par un véhicule. Le conducteur, après avoir pris la fuite, a été placé en garde à vue. En déplacement dans le Finistère, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a déclaré que ces violences traduisent une volonté délibérée de nuire à l’ordre public.

Une réponse ferme des autorités

Bruno Retailleau a dénoncé une violence qui ne se limite plus à l’après-match. Selon lui, certains groupes cherchent uniquement à provoquer des troubles, propos repris par BFMTV. Il a évoqué environ quarante gardes à vue et appelé à une justice ferme. Pour éviter de nouveaux débordements lors de la finale PSG-Inter Milan, il a annoncé un « dispositif spécifique » de sécurité en coordination avec le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Une priorité nationale

Plus généralement, Bruno Retailleau veut faire de la lutte contre les violences autour des événements sportifs un axe fort de son action. A cet effet, il souhaite multiplier les interdictions de stade et renforcer les contrôles ciblés. Les préfets et les forces de l’ordre ont reçu pour consigne d’identifier les fauteurs de troubles les plus menaçants. Cette ligne de fermeté s’inscrit aussi dans le cadre de sa candidature à la tête de son parti.

