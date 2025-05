Le match aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Inter Milan a tenu toutes ses promesses, et même au-delà. Place désormais à un retour explosif à Milan.

Les deux équipes à égalité avant la pause

Le FC Barcelone et l’Inter Milan ont livré un match spectaculaire mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

L’Inter Milan a surpris tout le monde dès les premières secondes. Marcus Thuram a ouvert le score après seulement 30 secondes, signant le but le plus rapide jamais vu à ce stade de la compétition. Vingt minutes plus tard, les Italiens ont doublé la mise d’un ciseau acrobatique de Denzel Dumfries. Mais Barcelone n’a pas tardé à réagir. Lamine Yamal a réduit l’écart d’une superbe frappe. Opportuniste, Ferran Torres a ensuite surgi pour rétablir l’équilibre (2-2).

Le duel continue, tout se jouera à Milan

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a tenté de prendre le contrôle, mais c’est encore Dumfries qui a relancé les Nerazzurri d’une frappe imparable. Loin d’être abattus, les Blaugranas ont réagi dans la foulée, profitant d’un but contre son camp de Yann Sommer après une frappe de Raphinha.

Les deux équipes ont cherché le but de la victoire jusqu’au bout, en vain. Le score final (3-3) reflète un duel haletant. Tout se décidera le 6 mai à Milan. Les supporters peuvent s’attendre à une nouvelle soirée électrique pour décrocher une place en finale.



