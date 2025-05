Au terme d’un match retour renversant, l’Inter Milan s’impose face au FC Barcelone 4-3 après prolongation et décroche sa place en finale européenne.

Une bataille haletante jusqu’au bout du suspense

À San Siro, l’Inter Milan et le FC Barcelone ont livré un affrontement spectaculaire. Dès les premières minutes, l’équipe italienne impose un rythme intense et ouvre la marque (21e) grâce à une action rapide conclue par Lautaro Martinez, servi par Dumfries. Avant la pause, Calhanoglu double la mise sur penalty (45+1). Barcelone réagit après la mi-temps, réduit l’écart par Eric Garcia (54e) puis égalise grâce à Dani Olmo (60e). Raphinha donne l’avantage aux Catalans (87e). Mais dans le temps additionnel, Acerbi surgit (90+3) pour ramener les deux formations à égalité, déclenchant la prolongation.

L’expérience milanaise fait la différence

En prolongation, Milan retrouve de l’élan. Frattesi, entré à la 79e minute, marque le but décisif, redonnant l’avantage à l’Inter. Malgré l’entrée de Lewandowski, Barcelone ne parvient pas à recoller. Yamal, très actif, échoue à la 113e minute sur une parade de Sommer. Ce match retour, aussi fou que l’aller, offre une conclusion inespérée à l’Inter, qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Italiens auront inscrit six buts sur les deux rencontres, contre cinq pour Barcelone. Intensity, rebondissements, efficacité offensive et défense acharnée : cette double confrontation s’inscrit dans les annales de la compétition. Deux ans après sa défaite contre Manchester City, l’Inter revient sur la plus grande scène européenne.

