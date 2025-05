La saison 2024-2025 de Ligue 1 s’est achevée avec l’annonce des derniers résultats individuels. Comme chaque année, les titres de meilleur buteur et de meilleur passeur figuraient parmi les plus attendus.

Dembélé couronné buteur numéro un

Ousmane Dembélé termine en tête du classement des buteurs du championnat de France en 2024-25 avec 21 réalisations. Comme l’indique le site Lefigaro.fr, il partage ce total avec Mason Greenwood, l’attaquant de l’OM. Mais Dembélé est désigné lauréat grâce à un détail important : il a marqué moins de penalties. Cette distinction vient récompenser sa transformation spectaculaire au sein du PSG, où il dispute sa deuxième saison. Il succède à son coéquipier et ami Kylian Mbappé, sacré six années d’affilée.

Une métamorphose offensive au PSG

Longtemps considéré comme un passeur, "Dembouz" s’est révélé comme un redoutable finisseur. Son efficacité a été décisive pour Paris tout au long de la saison. Le PSG confirme ainsi son monopole dans ce classement : 12 des 13 derniers meilleurs buteurs évoluaient dans la capitale. Même s’il est resté muet lors de la dernière journée contre Auxerre (3-1), son total lui permet de décrocher ce titre symbolique.

Rayan Cherki devance Barcola d’une passe

Le titre de meilleur passeur s’est également joué jusqu’au bout. Avant la 34e journée, Rayan Cherki et Bradley Barcola affichaient chacun 10 passes décisives. Le Lyonnais en a ajouté une onzième face à Angers (2-0). Il prend ainsi seul la tête du classement. Il succède à Mbappé, Messi et Dembélé dans ce domaine. Une belle sortie pour le milieu offensif de l’OL, pressenti pour un départ entre juin et août 2025.