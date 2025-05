Mercredi 14 mai, en championnat espagnol, le Real Madrid a arraché la victoire 2-1 face au Barça après avoir été mené jusqu’à la 68e minute. Ce succès oblige le FC Barcelone à s’imposer jeudi contre l’Espanyol pour être officiellement sacré.

Situation inversée

Le Real Madrid, en difficulté face à Majorque, a inversé la situation grâce à une frappe de Mbappé à la 68e minute, son 40e but cette saison. Le défenseur Jacobo Ramon, titularisé pour la première fois en Liga, a inscrit le but décisif dans les arrêts de jeu, offrant un succès précieux aux Madrilènes. Cette victoire repousse la consécration du FC Barcelone, qui devra battre l’Espanyol pour valider son titre. Diminué par de nombreuses absences, le Real a souffert face à une défense compacte et un gardien adverse très inspiré.

Dans les autres matchs, Alavés et Villarreal ont décroché des victoires importantes, précipitant Las Palmas et Valladolid vers la relégation. Gérone, malgré une saison difficile, parvient à se maintenir en Liga. Le Real, deuxième au classement, garde une infime chance de conserver sa couronne nationale, bien que ses espoirs de trophée soient désormais très minces, rapportent notamment France 24 et d’autres médias français.

> À lire aussi : Mbappé attaque le PSG : ses avocats annoncent plusieurs procédures

Mbappé le prodige

Kylian Mbappé continue de réécrire l’histoire du Real Madrid. En marquant mercredi contre Majorque, il a inscrit son 28e but en Liga cette saison. Ce chiffre dépasse celui réalisé par Alfredo Di Stefano (27) lors de sa première année sous le maillot madrilène en 1953-1954, note Rmcsports.bfmtv. Dimanche, l’international français avait déjà battu le record de buts toutes compétitions confondues pour une première saison au club.

Il totalise désormais 40 réalisations sur l’ensemble des compétitions. Seul Ronaldo, lors de sa première saison en Espagne avec le Barça, avait fait mieux avec 47 buts en 1996-1997. Kylian Mbappé rejoint ainsi les plus grandes légendes offensives du championnat espagnol.

> Toute l’actualité sportive sur LINFO.re