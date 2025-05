Avec 31 réalisations en championnat espagnol, le capitaine de l’équipe de France reçoit pour la première fois le Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur européen de la saison.

31 buts et 62 points

À 26 ans, Kylian Mbappé rejoint Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo parmi les attaquants du Real Madrid récompensés par le Soulier d’or européen. Pour sa première saison en Espagne, il termine en tête du classement avec 31 buts et 62 points, devançant Gyökeres (58,5), Salah (58), Lewandowski (54) et Kane (52). Deux joueurs ont inscrit davantage de buts, mais leur championnat possède un coefficient UEFA plus faible : Gyökeres (39 buts, coefficient 1,5) et Tamm (31, coefficient 1), rapportent les médias français comme Le Figaro et Le HuffPost. Grâce à un doublé contre la Real Sociedad, Mbappé s’impose comme meilleur buteur de la Liga et figure déjà parmi les légendes du club.

15e

Kylian Mbappé devient le 15e joueur du Real Madrid sacré meilleur buteur de Liga, rejoignant des noms historiques comme Di Stéfano, Puskas ou Cristiano Ronaldo. Avec 43 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, il égale presque son total de l’an passé au PSG. Il décroche son premier Soulier d’or européen, un trophée qu’aucun autre Français n’avait obtenu depuis Thierry Henry en 2005. Malgré ces distinctions individuelles, le Real Madrid n’a remporté aucun titre majeur cette saison : deuxième en championnat, battu en finale de Coupe du Roi et éliminé en quarts de Ligue des champions. Mbappé visera mieux collectivement l’an prochain.

