C’est désormais officiel : le FC Lorient et le Paris FC évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. À l’issue d’une saison intense en Ligue 2, les deux clubs ont validé leur accession dans l’élite du football français.

Lorient de retour parmi les grands

Relégués la saison dernière, les Merlus ont rapidement rebondi. Sous la houlette de leur entraîneur et avec un effectif solide, Lorient a dominé le championnat grâce à un jeu offensif et une défense bien organisée. Cette montée marque un retour attendu dans une Ligue 1 que le club connaît bien.

Une première historique pour le Paris FC

Du côté de la capitale, c’est un exploit historique : le Paris FC accède pour la première fois de son histoire à la Ligue 1. Longtemps dans l’ombre du PSG, le club francilien concrétise un projet sportif ambitieux. Une montée qui récompense des années de travail et d’investissement.

La saison prochaine, la Ligue 1 accueillera donc un club breton et un nouveau représentant parisien. De quoi promettre des derbys inédits et une concurrence encore plus relevée.