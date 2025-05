L’entraîneur Hansi Flick n’a pas seulement redonné des couleurs au Barça. Il a réinstallé l’audace, l’envie, et une vraie joie de jouer.

Barça l’emporte grâce à Lamine Yamal et Fermin Lopez

Depuis l’arrivée d’Hansi Flick, le FC Barcelone n’est plus le même. Exit les jeux timides des saisons passées, et place à un football audacieux, porté par des jeunes affamés et un collectif soudé. Au centre de cette révolution, un nom revient souvent : Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l’ailier incarne ce nouveau souffle. Son but face à l’Espanyol, suivi d’un autre signé Fermin Lopez, a scellé le 28e sacre du club en Liga, le jeudi 15 mai.

Un groupe jeune, une ambition immense

Le groupe est jeune, mais dégage déjà une maturité rare. Les joueurs de Hansi Flick ont battu quatre fois le Real cette saison. Leur mental, forgé dans les remontadas et les Clasicos à haute tension, a permis au club de reprendre le trône national.

Prochain défi : l’Europe

S’il faut encore travailler la défense, c’est l’attaque qui dicte désormais le tempo. Le Barça assume ses défauts et avance. "Notre aventure a débuté l’an dernier, et elle n’est pas encore finie", a lâché l’entraîneur. Son contrat devrait courir jusqu’en 2027, et son objectif est de replacer le FC Barcelone sur le toit de l’Europe. Après leur défaite contre l’Inter, les priorités sont claires : renforcer l’arrière-garde et préparer la succession dans les cages. Apparemment, Flick a déjà gagné le cœur du Camp Nou.

Sources : L’Equipe, France 24



