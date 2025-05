Transporté au CHU Pontchaillou, le jeune Samuel Nibombé a repris connaissance après qu’il s’est écroulé en plein match sur la pelouse du Roazhon Parklors de la finale du Challenge Espoirs entre Rennes et Monaco.

Malaise en fin de match

La rencontre a été suspendue après cet incident dramatique alors que Monaco menait 2-1. À la 80e minute de la finale du Challenge Espoirs entre Rennes et Monaco, le défenseur monégasque Samuel Nibombé s’est effondré brutalement sur le terrain. Sous le choc, le public et les joueurs se sont murés dans le silence pendant que le joueur de 17 ans était resté allongé, inconscient. L’intervention rapide des secours et du personnel médical a permis un massage cardiaque immédiat, relate 20 Minutes.

État de santé stabilisé

Transporté en urgence au CHU Pontchaillou, le jeune Belge a repris connaissance peu après son admission. Selon les secours présents, il se trouvait dans un état stable au moment de son arrivée à l’hôpital. L’AS Monaco a confirmé l’amélioration de son état, précisant qu’il avait passé la nuit à l’hôpital et que les examens se poursuivaient.

Un choc pour le club

L’incident a bouleversé le club monégasque qui a adressé un message de soutien au joueur sur les réseaux sociaux. Dans sa publication, le club évoque des nouvelles « rassurantes ». « Des nouvelles rassurantes nous parviennent concernant Samuel Nibombé. Conscient, il a été conduit à l’hôpital pour passer des examens », a écrit le club monégasque sur X dans la soirée, adressant ses pensées au joueur, « sa famille, ses proches. »

