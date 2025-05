Alors qu’il restait encore deux matchs à disputer en Saudi Pro League, Al-Ittihad s’est déjà adjugé le dixième titre de son palmarès. Le club compte notamment dans ses rangs Karim Benzema, N’Golo Kanté et le coach Laurent Blanc.

Victoire !

Al-Ittihad a décroché un nouveau sacre en Saudi Pro League après sa victoire 3-1 contre Al-Raed lors de la 32e journée. Avec 77 points et deux matchs restants, l’équipe de Laurent Blanc ne peut plus être rejointe par Al-Hilal, deuxième avec neuf unités de retard, rapporte BFMTV. Le club de Jeddah célèbre ainsi son dixième titre national. Absents pour blessure, Karim Benzema et plusieurs cadres n’ont pas participé à la rencontre. Le score a été scellé par Bergwijn, Pereira et Al-Oboud, après un but encaissé en début de match. Karim Benzema, auteur de 21 buts, décroche son 34e trophée.

Des anciens de Ligue 1

Plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 ont joué un rôle clé dans la conquête du titre par Al-Ittihad, comme le note L’Équipe. Parmi eux figurent N’Golo Kanté, buteur Danilo Pereira, le capitaine du jour Fabinho, ainsi que Houssem Aouar, Moussa Diaby et Predrag Rajkovic. Cette diversité d’expériences a renforcé l’effectif du club saoudien tout au long de la saison. Al-Ittihad, déjà sacré en championnat, vise désormais un deuxième trophée. Le 31 mai, il affrontera Al-Qadisiya, formation emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, en finale de la Coupe du Roi. Une victoire permettrait au club basé à Jeddah de réussir un doublé historique et de conclure sa saison sur un triomphe supplémentaire.

