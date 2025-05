Pour la finale du 31 mai à Munich face à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain dispose de 18 000 billets, attribués en priorité à ses abonnés.

Direction Allianz Arena

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce jeudi les conditions d’achat pour les billets de la finale de la Ligue des champions prévue le 31 mai 2025 à Munich, face à l’Inter Milan. L’Allianz Arena comptera 70 000 places, dont 18 000 réservées aux supporters parisiens. Un code fourni par le club sera indispensable pour accéder à la vente, qui ouvrira le 9 mai sur la plateforme de l’UEFA. Il est également nécessaire de posséder un compte sur ce site. Le PSG privilégiera ses abonnés les plus réguliers pour l’attribution des codes d’accès à la billetterie officielle.

Trois vagues

Entre le 9 et le 13 mai, les abonnés ayant plus d’un an d’ancienneté et présents à la majorité des matchs à domicile recevront un code prioritaire. Ce premier groupe, réparti selon leur tribune, est le seul à bénéficier d’un accès garanti à la billetterie. Si des places restent disponibles après cette première phase, une deuxième vague sera ouverte du 13 au 16 mai, pour les abonnés ayant assisté à 3 à 10 rencontres, relaie Le Parisien. Une troisième vague, du 16 au 20 mai, concernera les abonnés restants. L’achat se fera via la plateforme de l’UEFA, uniquement en anglais. Le billet sera accessible exclusivement sur l’application mobile officielle, utilisée pour entrer dans le stade.

