Depuis un mois, les bonnes prestations du Réunionnais se font rares. L’ancien Marseillais est sous le feu des critiques des supporters et des anciens joueurs du club.

Six apparitions pour un bilan de 0 but et d’une maigre passe décisive et seulement 2 titularisations, le bilan de Dimitri Payet reste bien maigre. Le mois dernier, le Réunionnais fêtais sa première passe décisive. Depuis, l’ancien Marseillais ne fait toujours pas partie de l’équipe titulaire et fait de plus en plus parler, notamment par rapport à sa prestation lors de son dernier match.

Après le 0-0 concédé à domicile contre São Paulo le 7 octobre dernier, Payet a été critiqué sur les réseaux sociaux par les supporters de Vasco ainsi que par les anciens joueurs du club.

Interrogé par Vasco Noticias, Edmundo (52 ans), l’un des joueurs les plus emblématiques de Vasco Da Gama, trouve Payet décevant : « Il est arrivé avec l’attente que ce soit différent, mais rien n’a changé. Il y a des excuses, nous les acceptons. L’adaptation, la longue période sans jouer, mais un gars avec de la personnalité aurait frappé même si c’était du pied gauche, et un but aurait pu être marqué. Je ne pense pas qu’un joueur en fin de carrière puisse résoudre le problème d’un club géant comme Vasco. Je croyais que Payet ferait un peu plus, j’en attendais plus ».

Le club Vasco Da Gama est actuellement relégable à la 17e place de Serie A brésilienne.