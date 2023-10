Suite à l’exclusion de Mike Maignan, l’attaquant français de l’AC Milan, Olivier Giroud, s’est retrouvé dans une position très inhabituelle lors du match qui s’est déroulé le samedi 7 octobre. Le résultat ? Aucun but n’a été encaissé.

Olivier Giroud gardien

Le joueur de l’équipe nationale française a été amené à jouer comme gardien de but pendant quelques minutes lors du match de son club de l’AC Milan contre Genoa, qui s’est soldé par une victoire de 1-0, le samedi 7 octobre. Il est entré en jeu en seconde mi-temps et a occupé ce poste inhabituel après l’expulsion de son compatriote Mike Maignan en fin de match.

Stefano Pioli, le coach de l’AC Milan, avait utilisé tous ses remplacements, laissant ainsi l’équipe sans gardien de but pendant un court laps de temps. En conséquence, un joueur de champ a dû assumer le rôle de gardien de but temporairement, et la décision de choisir Olivier Giroud s’est avérée judicieuse.

"Quand j’étais petit…"

Olivier Giroud s’est montré coriace avec deux sorties impressionnantes pour intercepter les attaques adverses. "J’ai pris mon courage à deux mains, je me suis jeté sur le ballon sans savoir ce qui allait se passer. Je n’ai jamais pensé vivre ce genre d’émotions de ce côté-ci du terrain. Quand j’étais petit, j’aimais bien jouer gardien", a confié le footballeur de 37 ans, rapportent les médias français comme RTL. Juste avant cette intervention remarquable, un coup franc du Genoa avait violemment heurté la barre transversale.

"C’est l’incarnation de notre état d’esprit, de notre mentalité, d’un groupe qui veut toujours donner son maximum", a salué l’entraîneur milanais.

