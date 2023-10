En ce moment même, Tony Berry, kinésithérapeute réunionnais est à Ushuaïa, en Patagonie, pour un stage de préparation d’avant-saison, avec l’équipe de France de ski.

Fierté péi, un kinésithérapeute réunionnais originaire de Saint-André est le kiné officiel de l’équipe de France de ski alpin, depuis 2 ans déjà.

Dernier stage avant la saison

Actuellement, ils sont en déplacement à Ushuaïa pour "le dernier gros stage de préparation avant la saison". En effet,"l’hiver à Ushuaïa permet de s’entraîner avec de superbes conditions" précise-t-il.

Tony quant à lui, accompagne les deux équipes, celle de vitesse et celle de techniques. "Chacun s’entraîne à sa propre discipline", dans le but d’être prêt pour la prochaine échéance, la première Coupe du Monde de l’année, à Sölden, en Autriche.

Assurer la récupération des athlètes

Son rôle pendant ce stage est précis : "Le matin, j’ai un rôle de sécurité. Donc je reste en haut des pistes pendant l’entraînement. J’assure le passage à la radio, car s’il y a un problème, je peux intervenir rapidement. Et l’après-midi, c’est plus classique, on assure la récupération des athlètes".

Tony est arrivé "par pur hasard" dans le milieu du ski alpin. En effet, ayant grandi à Saint-André, c’est en 2010 qu’il quitte son île natale pour l’hexagone afin de "découvrir autre chose". Et le ski alpin est arrivé comme "un ensemble d’opportunités" qui l’ont aujourd’hui mené à être kiné officiel de l’équipe de France de ski.

Austral Sport Lab

Aujourd’hui, Tony vit à La Réunion. Il a récemment ouvert une structure à Saint-Denis, Austral Sport Lab, qui est un centre dédié au sport et à la préparation physique. Avec cette structure, Tony souhaite "proposer un lieu unique où on peut traiter toutes les problématiques du sport", explique-t-il.

Il poursuit : "L’idée c’est de pouvoir prendre en charge les sportifs blessés par des kiné du sport. Mais également pour ceux qui sont sains, rechercher des performances et une meilleure récupération".