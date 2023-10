Le média Brut a récemment consacré une vidéo à la gymnaste réunionnaise Marine Boyer. Dans celle-ci, la jeune femme se livre sur son quotidien de sportive et indique viser une médaille aux prochains Jeux olympiques.

Récemment médaillée d’or aux internationaux de France, la Réunionnaise Marine Boyer se prépare pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La gymnaste s’entraîne à l’Insep sur les 4 agrès, le sol, la poutre, les barres et les barres asymétriques.

Fille de sportifs, c’est tout naturellement que la jeune femme a suivi la même voie. Marine Boyer s’entraîne deux fois par jour.

"C’est une autre vie, mais moi ça me plaît et c’est pour ça que je suis encore dedans. Il y a des moments difficiles, il y a des blessures, des moments de doute. Je pense qu’il me reste encore un an, après je plierai bagage"

Marine Boyer s’apprête à rentrer dans l’histoire de la gymnastique française. En 2024 à Paris, elle deviendra la première gymnaste française à participer 3 fois aux Jeux olympiques.

"Pour moi, c’est un challenge, je n’ai jamais remporté de médaille. La dernière fois à Tokyo, je suis passé un peu à côté. Là j’ai essayé de mettre tous les moyens de mon côté pour pouvoir gagner cette médaille", confie la sportive.

Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.