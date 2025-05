Le champion français ne sera pas présent aux Championnats du monde de judo prévus du 13 au 20 juin 2025 à Budapest, en Hongrie.

Le judoka français poursuit sa phase de reprise après une opération au coude droit subie en début d’année.

Une absence attendue en Hongrie

Teddy Riner a confirmé son forfait pour les Mondiaux de judo qui se dérouleront au deuxième semaine de juin 2025 en Hongrie. L’information relayée par le magazine sportif L’Équipe ce jeudi, ne surprend guère. Dès le mois d’avril, le judoka avait qu’une participation aux Championnats du monde de Budapest était peu probable. Il considérait cette échéance arrivait trop tôt dans sa phase de reprise. Cette déclaration a été faite en marge de la Riner Cup, organisée à Levallois.

Le multiple champion avait subi une opération du coude droit début janvier, une blessure qui le gênait depuis un certain temps. D’après les renseignements relayés par Le Figaro, la reprise a été progressive. Il a intensifié l’entraînement après son tournoi, notamment lors d’un stage au Japon. Mais la perspective d’un retour direct sur un championnat du monde ne faisait pas partie de ses plans.

Aucun risque avant les JO

Teddy Riner n’a disputé aucun Grand Slam en mai, ni à Douchanbé ni à Astana. À 36 ans, le judoka se concentre sur sa forme et refuse de précipiter son retour. Le médaillé d’or préserve son corps jusqu’aux Jeux de Los Angeles en 2028.

Le Guadeloupéen, déjà recordman de titres mondiaux, ne cherche plus à accumuler les médailles. Il vise désormais une dernière performance marquante dans quatre ans. Son objectif reste de décrocher une quatrième médaille d’or individuelle aux JO, mais sans la contrainte qu’il a pu ressentir avant Tokyo et Paris 2024. Il souhaite vivre ses quatre dernières années au sommet et envisager une belle sortie en 2029.

Une saison allégée, mais maîtrisée

Depuis les Jeux de Paris 2024, Teddy Riner n’a livré qu’un seul combat. C’était en Ligue des Champions avec le PSG, le 21 décembre à Montpellier. Il s’était alors imposé face au Cubain Andy Ganda.

Son prochain engagement reste inconnu, cela dépendra de l’évolution de sa blessure. Il évoque un retour possible lors d’un Grand Chelem ou d’un championnat majeur, sans préciser de date.

Son retour sur les tatamis est attendu avec impatience, mais le sportif semble déterminé à prendre son temps pour aborder les prochaines échéances avec sérénité