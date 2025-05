Des élèves du collège des Deux Canons de Saint-Denis assisteront à la cérémonie de commémoration 8 mai sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une délégation réunionnaise qui s’inscrit dans le projet « Destins créoles ».

Ils seront sous l’Arc de Triomphe à Paris le 8 mai prochain, en présence du Président de la République. Une délégation du collège des Deux Canons de Saint-Denis se déplacera jusqu’à la capitale à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, date de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

Un événement auquel les élèves réunionnais assisteront dans le cadre du projet « Destins créoles », soutenu par le comité de pilotage mis en place par le Rectorat de la Réunion, à l’occasion des commémorations du 80e anniversaire de la Libération, en partenariat avec la Préfecture, les Archives départementales, l’ONACVG, le trinôme académique et les FAZOI. « C’est une très belle reconnaissance d’un travail remarquable réalisé par monsieur Legros, professeur d’histoire-géographie et professeur-relais aux Archives départementales. », indique Corinne Deniaud, référente mémoire et citoyenneté au Rectorat de La Réunion.

Ces élèves réunionnais ont travaillé à la rédaction d’un fascicule présentant 12 portraits de combattants réunionnais de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’à la création d’un docu-fiction. Ce projet avait été présenté le 28 juin dernier lors d’une cérémonie organisée aux Archives départementales puis mis en valeur à la Préfecture lors des journées du patrimoine.