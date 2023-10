Des athlètes médaillés des Global Games en juin dernier ont été reçu par Emmanuel Macron au Palais de l’Élysée.

Des Réunionnais, médaillés en juin lors des Global Games, se sont rendus au Palais de l’Élysée et ont ainsi été reçus par le chef de l’État.

Parmi eux on retrouve Louis Louis Furhmann 8 médailles d’or en athlétisme, le kreopolitain Nicolas Virapin, 2 médaille d’or au triathlon et saut en longueur et unr médaille de bronze au relais 4x100m, Lucas Tandrayen, médaille de bronze au 4x100m. Quatre Réunionnais en équipe de France de handball médaillés de bronze étaient également présents. A savoir Matheo Gilbert Galard, Maillot Jeremie, Karim Eleleara ainsi que Mathieu Bon qui avait été élu meilleur gardien.

Le Virtus Global Games est un événement organisé par la Fédération Française du Sport Adapté. Près de 1 000 athlètes, en provenance de 44 nations différentes, ce sont rencontrés pour la plus grande compétition mondiale pour les sportifs de haut niveau déficients intellectuels - dont certains avec un sur-handicap comme la Trisomie 21 ou présentant un trouble du spectre de l’autisme.