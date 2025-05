Les Outre-mer ne doivent plus rester isolés. Face aux multiples défis des territoires ultramarins, le ministre chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux met l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération régionale.

"Un potentiel considérable pour le rayonnement de la France et pour leur développement"

Lors de son audition devant la délégation aux Outre-mer du Sénat, en début de semaine, Thani Mohamed Soilihi a rappelé que les territoires ultramarins "possèdent un potentiel considérable" encore trop peu exploités. Il a souligné que leur développement pourrait s’amplifier grâce à une meilleure insertion dans leur région. Le ministre plaide pour un développement plus équilibré, qui s’appuie sur des partenariats durables avec les pays voisins.

Faire tomber les barrières pour stimuler les échanges

M. Soilihi estime que la clé réside dans la levée des barrières qui freinent la libre circulation des biens et des services pour dynamiser les échanges. Il propose d’améliorer les connexions aériennes et maritimes, essentielles pour relier ces territoires souvent isolés. Le ministre souhaite aussi déployer des ambassadeurs de coopération régionale dans les pays limitrophes, ainsi que des représentants des collectivités ultramarines. Cette démarche vise à renforcer les liens historiques et culturels, tout en développant la solidarité économique. "Il faut augmenter les investissements privés notamment, accroître la solidarité et lutter contre la vie chère", selon ses dires.

De nombreux défis

Les Outre-mer, qui sont convoités par des puissances étrangères comme la Chine, sont des territoires sous pression. Ils subissent aussi une série de crises, et les défis sont nombreux : insécurité, trafics, pêche illégale, pollution maritime, et crises migratoires. Ces enjeux sécuritaires et environnementaux nécessitent une coopération régionale renforcée et une présence diplomatique accrue. Comme les autres régions ultrapériphériques, l’Océan indien occupe une position stratégique, notamment en raison du canal du Mozambique. Cette zone abrite plus d’un million de Français, voit transiter un tiers du transport mondial d’hydrocarbures et concentre près de 50 % du trafic maritime. Par ailleurs, l’ancien sénateur de Mayotte défend l’intégration de l’archipel à la Commission de l’Océan indien (COI), malgré les résistances des Comores. Il mise sur le dialogue. Un déplacement est prévu prochainement pour tenter de faire avancer ce dossier.

Mayotte-Madagascar : vers un axe de coopération renforcé

Renforcer les liens avec Madagascar fait également partie des priorités du ministre. "Notre coopération avec Madagascar est très bonne, mais nous devons encore la renforcer sur les plans économique et agricole", a-t-il dit. Des accords bilatéraux ont été signés lors de la visite du président Emmanuel Macron dans la Grande île au mois d’avril. Les échanges avec ce pays approchent déjà le milliard d’euros par an, mais ce chiffre pourrait encore grimper si les partenariats se renforcent.

Après l’audition, la délégation sénatoriale aux Outre-mer a fait savoir qu’un déplacement est prévu prochainement à Bruxelles. L’objectif est de plaider auprès de la Commission européenne pour un élargissement des normes applicables aux régions ultrapériphériques. Les sénateurs souhaitent également que la Charte sociale européenne — qui garantit des droits fondamentaux comme l’emploi, le logement ou l’accès à la santé — soit étendue aux territoires ultramarins.



Sources : Journal de Mayotte