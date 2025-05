La préfecture de Mayotte a décidé de prolonger la dérogation sur l’importation de végétaux dans les bagages passagers, afin de concilier les besoins des voyageurs avec la sécurité sanitaire du territoire.

Une dérogation prolongée pour les voyageurs

La préfecture de Mayotte confirme que l’autorisation exceptionnelle d’importer des fruits et légumes dans les bagages est maintenue au-delà du 30 avril 2025. L’objectif est de faciliter les déplacements des Mahorais, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. L’importation reste réservée aux végétaux destinés à la consommation personnelle. Les produits doivent être frais ou secs et conditionnés dans un emballage spécifique.

Une limite de poids imposée à partir de mai 2025

À compter du 15 mai 2025, chaque passager pourra transporter au maximum 23 kg de végétaux en soute. Cette restriction a pour but de limiter les risques liés à l’entrée de produits non conformes. Les voyageurs devront respecter ces limites pour éviter toute infraction. Le conditionnement devra garantir une bonne conservation et faciliter les contrôles à l’arrivée.

Une procédure numérique pour tracer les apports

Avant de voyager, les passagers devront obligatoirement remplir un formulaire en ligne sur Démarches-simplifiees.fr. Ils devront y indiquer la nature des produits et leur provenance (métropole, La Réunion ou autre). Cette formalité est essentielle pour assurer une traçabilité efficace. Des contrôles sanitaires renforcés seront effectués à l’aéroport pour vérifier le respect de la réglementation. Les voyageurs sont invités à anticiper leurs démarches.

Source : Lejournaldemayotte.yt