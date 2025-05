Après le passage dévastateur du cyclone Chido, les besoins en reconstruction à Mayotte atteignent un niveau très élevé. Face à l’urgence, le sénateur Saïd Omar Oili a obtenu un rapport officiel qui détaille les dommages et les financements nécessaires.

Une mobilisation politique pour la reconstruction de l’île

Le sénateur mahorais, après plusieurs sollicitations, a réussi à obtenir le rapport d’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. Comme l’indique le site Lejournaldemayotte.yt, ce document détaille les pertes économiques, les destructions matérielles et les mesures d’urgence déjà mises en œuvre.

Le sénateur réclame des réponses claires et un vrai débat

Saïd Omar Oili voit dans cette réponse une victoire. Il insiste sur la nécessité de rester déterminé face aux démarches administratives. Pour lui, c’est une preuve que l’engagement au service de Mayotte peut porter ses fruits, même après de longs mois d’attente.

Malgré cela, le sénateur déplore que la commission économique du Sénat examine aujourd’hui le projet de loi Mayotte sans disposer de ce rapport en amont. Il remet en cause un déficit de transparence qui, selon lui, nuit à la qualité du débat démocratique. Il rappelle que les Mahorais et leurs représentants ont le droit de connaître les montants exacts des dégâts et des projets de reconstruction.

Une enveloppe budgétaire conséquente

Le rapport transmis évalue les dommages à 3,5 milliards d’euros. À cela s’ajoutent 3,176 milliards d’investissements déjà prévus, comme la construction d’un deuxième hôpital, d’une nouvelle prison, ou encore d’une retenue collinaire. Au total, ce sont donc 6,7 milliards d’euros qui seront consacrés à la refondation du territoire.