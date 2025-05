Ce mardi 20 mai, un adolescent originaire de la commune de Sada à Mayotte a été tué lors d’un "règlement de compte" à la sortie de son établissement.

Selon le Journal de Mayotte qui reprend le communiqué des conseillers-départementaux de Sada-Chirongui, Ahamadi B., collégien de 3ème scolarisé dans un collège de la commune a « brutalement perdu la vie à la sortie de son établissement, vraisemblablement dans un règlement de compte entre jeunes ».

Les conseillers-départementaux demandent aujourd’hui « une action immédiate et déterminée des autorités pour que les auteurs de cet acte épouvantable soient rapidement identifiés, arrêtés et traduits en justice. Ils réclament également des moyens renforcés, une présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain, ainsi qu’une stratégie claire et durable pour sécuriser l’ensemble des établissements scolaires ».

Toujours selon nos confrères, un suspect âgé de 21 ans a été interpellé ce mercredi 21 mai. Une enquête a été ouverte.