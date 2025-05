Cette dérogation a été accordée en raison des difficultés de recrutement à Mayotte, où près de la moitié des enseignants sont des contractuels.

Une réforme nationale en cours

À partir de 2026, le concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) sera ouvert aux titulaires d’un bac+3. Cette décision vise à rendre le métier plus accessible. Actuellement, le niveau exigé est un master. Une période de transition est prévue jusqu’en 2027, pour permettre aux étudiants de se présenter avec les anciennes conditions. Le gouvernement souhaite ainsi encourager les vocations et recentrer la formation sur la pratique du métier. Cependant, Mayotte bénéficie d’une mesure particulière. Le gouvernement assouplit les conditions d’accès au concours interne de recrutement dans ce territoire ultramarin.

Une dérogation unique pour Mayotte

Un arrêté publié au Journal officiel le 7 mai 2025 autorise les candidats de Mayotte à se présenter au concours interne dès le niveau bac+2, rapporte Le Journal de Mayotte. Cette dérogation concerne uniquement les concours internes et seconds concours internes. Elle ne modifie pas les exigences pour les concours externes ou ceux du second degré. Ce choix tient compte des réalités locales, notamment du manque de diplômés de niveau bac+5 dans l’académie. L’objectif est d’adapter le système aux besoins du territoire sans compromettre les exigences nationales.

Un outil pour stabiliser le corps enseignant

À Mayotte, près de la moitié des enseignants sont contractuels. De plus, le territoire fait face à une crise durable de recrutement. L’assouplissement du niveau d’accès au concours permettrait aux personnels déjà en poste d’obtenir leur titularisation plus facilement. Il s’agit aussi de répondre à des contraintes géographiques et sociales spécifiques. Malgré certaines critiques, cette mesure n’impactera qu’un nombre limité de postes. Elle marque surtout la reconnaissance d’une situation exceptionnelle, dans un département souvent confronté à de fortes inégalités.

