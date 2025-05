Eyepix/Sipa USA/SIPA

Après plusieurs effets indésirables graves, dont un décès, signalés à La Réunion, les autorités sanitaires ont saisi en urgence la HAS. Celle-ci recommande d’exclure, sans délai, les personnes âgées de 65 ans et plus de la campagne de vaccination contre le chikungunya avec le vaccin IXCHIQ, en raison des risques identifiés.