Un crime abominable a été commis à Tanakambana, dans le sud-est de la grande île. La police a procédé à l’arrestation de trois personnes suspectées du meurtre d’une jeune femme.

Après un week-end en garde à vue, les trois individus seront présentés au parquet ce jour. Les faits se sont produits mercredi dernier.

Les soupçons se tournent vers son ancien compagnon

Selon les informations rapportées par Lexpress.mg, la jeune femme a été rouée de coups et elle a ensuite été assassinée par arme blanche. Après cet acte ignoble, les agresseurs ont réussi à disparaître sans laisser de traces.

Confrontée à cette tragédie, la famille de la victime a immédiatement déposé plainte. En réaction, le commissariat de police du district d’Ikongo a rapidement ouvert une enquête, lançant des investigations pour identifier les responsables. Les efforts des enquêteurs se sont rapidement concentrés sur un homme qui a eu une relation avec la jeune femme récemment. Les indices désignent une possible implication de sa part. Au cours des perquisitions menées, un élément crucial a été découvert : un vêtement ensanglanté appartenant au suspect.

Il avoue son crime

Sérieusement mis en cause par les éléments recueillis, le suspect a été interpellé et soumis à un interrogatoire approfondi. Face aux questions insistantes des enquêteurs, l’individu a fini par avouer le meurtre. Plus encore, ses aveux ont rapidement conduit les forces de l’ordre à l’identification et à l’arrestation des deux autres complices impliqués dans cette affaire. Dès lors, la piste d’un crime passionnel est devenue la principale hypothèse explorée par les autorités pour comprendre les motivations derrière cet acte violent.