Dans le district de Faratsiho, située dans la partie centrale de la région de Vakinankaratra, un jeune garçon de 6 ans a été froidement assassiné. Ce crime a émergé à la suite d’une dispute entre sa mère et son beau-père.

Horrible vengeance

Les événements se sont déroulés au début du mois. Les responsables présumés de cet acte macabre sont son beau-père et un autre individu. Le 2 octobre, la gendarmerie a reçu une information d’un pasteur qui a signalé un enlèvement. L’enfant, sa mère et le principal suspect ont tous été clairement identifiés, rapporte L’Express de Madagascar. D’après les témoignages pris en compte par les enquêteurs, une dispute avait éclaté entre la mère du garçon et son beau-père le jour en question.

Pris par la colère, l’homme a décidé de se venger en enlevant le fils de sa compagne à l’école. Plus tard, il a contacté la famille et demandé une rançon, alors qu’il avait déjà mis fin à la vie de l’enfant. Les gendarmes ont obtenu la géolocalisation grâce à une réquisition auprès d’un opérateur téléphonique.

> À lire aussi : Deux femmes victimes d’une atroce agression à Madagascar

Dissimulé sous des cailloux

Le premier suspect a été appréhendé et, lors de son interrogatoire, a révélé avoir été aidé par un complice dans la commission de ce crime odieux. Les forces de l’ordre ont également réussi à interpeller ce complice présumé. Ils ont conduit les autorités sur les lieux où ils avaient abandonné le corps de leur jeune victime, qu’ils avaient dissimulé sous des cailloux dans un canal.

Face à la colère des villageois qui avaient envisagé de se faire justice eux-mêmes, les forces de l’ordre et les autorités ont entrepris une campagne de sensibilisation. Heureusement, la communauté a maintenu son calme et a confié l’affaire à la gendarmerie au lieu de lyncher les présumés meurtriers. Les deux suspects ont comparu devant le parquet le 6 octobre et ont été placés en détention en attendant leur procès.

> Toute l’actualité à Madagascar sur LINFO.re