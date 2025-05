Une onde de choc traverse Madagascar. Les coupes budgétaires américaines mettent en péril plusieurs initiatives vitales pour le pays.

Un coup dur pour les services de base

La coupure brutale des financements américains bouleverse l’écosystème du développement à Madagascar. D’après Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des Finances, 111 programmes de santé sont directement touchés. Un choc pour les hôpitaux de brousse, les campagnes de vaccination ou les services communautaires. L’éducation n’est pas épargnée non plus : deux projets éducatifs sont suspendus.



Pour beaucoup, ces aides étaient pourtant le seul accès aux soins ou à l’apprentissage. Cette suspension a déjà provoqué des pertes d’emplois, fragilisant des familles et ralentissant des actions cruciales pour la population.

L’État ne reste pas les bras croisés

L’État malgache cherche des solutions face à cette crise. Un plan de contingence est en cours d’élaboration avec des partenaires financiers, rapporte le site d’information 2424.mg. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a précisé que "le ministère en charge du Travail et de l’emploi figure parmi les acteurs qui mettent en place ce plan".



Par ailleurs, une relocation budgétaire est envisagée pour compenser les coupes. L’objectif est de limiter l’impact social et préserver les services essentiels malgré la réduction des aides.



