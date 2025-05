Après trois jours d’inquiétude, le soulagement est palpable dans la région de Menabe. Un petit bateau a sombré, les trois personnes qui ont navigué à bord du Nofy Be ont été sauvées.

Depuis le mardi 14 mai, des opérations de recherches ont été réalisées par des proches, des pêcheurs et les autorités maritimes. Ces investigations ont porté leurs fruits.

Le soulagement après l’angoisse

Cette disparition a tenu la population en haleine pendant plusieurs jours. Le samedi 18 mai, le dénouement heureux est enfin arrivé. Les trois naufragés ont été repérés sains et saufs, parmi eux figure Frédéric Bouvier, un ressortissant français. Leur embarcation avait quitté Morondava le 14 mai à bord d’un petit bateau de navigation locale.

Une annexe détachée en pleine nuit

Le Nofy Be effectuait une traversée de Morondava vers Belo-sur-Tsiribihina lorsque le drame s’est produit dans la nuit du 14 mai. Une annexe transportant trois personnes, dont le Français Frédéric Bouvier et Zami de Tsiribihy qui voyageait avec lui, s’est écartée du navire principal dans des circonstances encore floues. L’équipage resté à bord a immédiatement lancé des recherches, mais sans succès initialement. « Des amis très proches sont partis en mer à bord du Nofy Be, un bateau sur lequel j’ai travaillé pendant des années », avait indiqué un membre de l’entourage de Frédéric Bouvier avec émotion.

Secourus sains et saufs, une enquête en cours

Selon les informations rapportées par Midi Madagasikara, le trio a finalement été retrouvé vivant le samedi 18 mai. Épuisés, mais hors de danger, ils ont été pris en charge par les secours. Des examens médicaux ont confirmé leur bon état de santé. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur l’incident. Les causes du détachement de l’annexe restent inconnues, mais les pistes humaines et techniques seront explorées.

Source : Midi Madagasikara