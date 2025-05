Les Etats-Unis prévoient de supprimer leur contribution au Fonds africain de développement (FAD), le guichet concessionnel de la Banque africaine de développement (BAD). Cette décision pourrait gravement affecter les pays les plus pauvres, dont Madagascar.

Des financements multilatéraux pourraient être compromis

Dans son budget 2026, l’administration Trump envisage de supprimer la contribution des États-Unis au FAD, rapporte L’Express de Madagascar. Cette mesure pourrait mettre en péril les pays les plus pauvres, dont Madagascar, qui dépendent fortement de la BAD. En effet, plus de 500 millions de dollars de financements multilatéraux pourraient être compromis. Cette annonce survient avant les Assemblées annuelles de la BAD, prévues à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 26 au 30 mai 2025.

Impact majeur pour Madagascar

Le retrait des États-Unis du FAD, qui est le guichet concessionnel de la BAD, compromettrait plusieurs projets essentiels pour la Grande Ile. Le pays bénéficie actuellement de 87 projets actifs avec un engagement total de 7,5 milliards de dollars dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, la santé et la lutte contre les changements climatiques.

Un économiste malgache a prévenu que cette décision aura un impact majeur sur Madagascar. "Nous sommes déjà classés 10e en partant de la fin sur l’indice de développement humain (IDH). Le fonctionnement du FAD est similaire à celui de l’USAID. L’effet serait comparable à l’arrêt brutal des programmes financés avec l’USAID", a-t-il renchéri.

Rôle-clé des États-Unis à la BAD

Les États-Unis, membres influents de la BAD aux côtés de 26 autres pays non africains, jouent un rôle central sur le plan financier et politique. Tous les 3 ans, ils participent à la reconstitution du capital de l’institution et conditionnent leur soutien à des critères de transparence, de bonne gouvernance et de résultats mesurables.

L’administration Trump justifie ce retrait en privilégiant des projets jugés plus "rentables" et en excluant ceux liés au climat et à la gouvernance, jugés "idéologiques". Pourtant, ces domaines répondent directement aux besoins urgents de Madagascar.

