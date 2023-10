Candidat à sa propre succession, Andry Rajoelina a accordé un entretien exclusif à France 24 et RFI depuis la capitale malgache. Celui-ci a été interrogé sur l’utilisation du logiciel espion Predator par les autorités.

Inquiétudes grandissantes quant à la surveillance de la communication à Madagascar

Le logiciel espion Predator, qui est utilisé pour surveiller les communications, suscite des préoccupations quant à la protection de la vie privée et des libertés individuelles à Madagascar. Cette surveillance de grande envergure est attribuée au président sortant et candidat à sa propre succession, Andry Rajoelina. L’information a déclenché une vague d’indignation chez les citoyens et les défenseurs des droits de l’homme.



"Ce n’est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens pour protéger notre nation"

Lors de son entretien accordé à France 24 et RFI , mercredi, M. Rajoelina a admis que l’État malgache avait acquis du matériel destiné à des essais de cyberespionnage. "Ce n’est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens pour protéger notre nation contre toute attaque... et déstabilisation de notre pays", a-t-il justifié. Le chef d’État sortant a cependant indiqué qu’une partie de ce matériel a déjà été renvoyée en France.

"Tout ce que nous faisons, c’est dans un cadre légal"

Malgré les rapports suggérant qu’Andry Rajoelina avait utilisé ces moyens d’écoute de manière illégale contre ses opposants, le candidat à la présidentielle a affirmé : "Tout ce que nous faisons, c’est dans un cadre légal". Il a souligné la nécessité pour Madagascar, tout comme d’autres pays, d’avoir de moyens efficaces pour se protéger des menaces, tant internes qu’externes. "Nous n’écoutons pas nos opposants", selon ses dires.



