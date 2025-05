Les Mauriciens recherchent des travailleurs qualifiés malgaches pour combler leurs besoins dans des secteurs stratégiques.

Des entreprises et de grands groupes venant de l’île Maurice seront présents à Antananarivo pour rencontrer les candidats.

Deux jours pour trouver un emploi à l’étranger

Cette initiative offre une opportunité significative pour les Malgaches en quête d’emploi à l’étranger. Selon Lexpress.mg, l’IO Link JobFair se tiendra dans la capitale malgache les 23 et 24 mai 2025. Ce salon de l’emploi, axé sur la mobilité inter-îles, accueillera des dirigeants d’entreprises mauriciennes en quête de profils compétents. Plus de 800 postes seront proposés. Les domaines concernés sont variés : tourisme, hôtellerie, santé, bâtiment, transport, logistique et ferroviaire.

De grands groupes internationaux, comme le Hilton Mauritius Resort & Spa, se joindront à l’événement. Leurs offres concernent des emplois qualifiés, avec possibilité d’évolution. Cette opération vise à répondre au manque de main-d’œuvre sur le marché mauricien, tout en valorisant les compétences disponibles à Madagascar.

Un projet soutenu par les deux gouvernements

Cette action est pilotée par EBS Consulting Afrique – Île Maurice, en collaboration avec l’ambassade de Madagascar à Maurice et le ministère malgache du Travail. Bien que la libre circulation des personnes ne soit pas encore formalisée dans l’espace de la Commission de l’océan Indien (COI), cette action témoigne d’un rapprochement économique concret entre les îles de la région.

Selon les organisateurs, Madagascar dispose de formations adaptées et d’un vivier de talents à fort potentiel. Cette coopération régionale permettrait donc d’ajuster l’offre et la demande d’emploi, dans un contexte de relance post-Covid.

Des garanties contre les dérives

Pour éviter les abus, des mesures de contrôle strictes ont été instaurées. Les candidatures proposant une rémunération inférieure à 30 000 roupies mauriciennes seront examinées de près. Ces vérifications, mises en place par l’ambassade malgache, visent à protéger les travailleurs contre toute exploitation.

L’île Maurice, qui a reçu plus d’un million de touristes après la pandémie, cherche à renforcer ses effectifs dans l’hôtellerie. Cette dynamique économique crée des opportunités durables pour les candidats malgaches, encadrées par des dispositifs bilatéraux de coopération.