Face aux enjeux environnementaux mondiaux, Madagascar a fait entendre sa position sur la scène internationale. La Grande Île a mis en avant ses priorités en matière de gestion forestière durable lors Forum des Nations Unies sur les forêts à New York.

Un appel collectif à une gouvernance forestière renforcée

La 20e session du Forum des Nations Unies sur les forêts s’est tenue au siège de l’organisation à New York du 5 au 9 mai 2025. Madagascar y a participé activement, aux côtés de cinq pays de la SADC, pour défendre une gouvernance forestière plus rigoureuse. Les échanges ont mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les actions communes, notamment en matière de lutte contre la déforestation illégale et de restauration des forêts dégradées.

Mettre les communautés au cœur des actions

Comme le rapporte Midi Madagsikara, le Forum s’est articulé autour de la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies pour les forêts à l’horizon 2030. Madagascar, riche d’une biodiversité exceptionnelle, a souligné l’importance d’impliquer les communautés locales. Les femmes et les jeunes doivent jouer un rôle central dans la protection des écosystèmes, selon les représentants malgaches. La coopération internationale et les financements durables figurent également parmi les priorités évoquées.

Partager les bonnes pratiques pour atteindre les ODD

Les pays de la SADC ont présenté plusieurs initiatives nationales, allant de la reforestation à la sensibilisation. Madagascar a mis en avant l’importance de telles plateformes pour échanger des solutions concrètes face aux défis du changement climatique. La célébration annuelle de la Journée internationale des forêts permet aussi de fédérer les différents acteurs autour d’un objectif commun. Il s’agit de faire reconnaître le rôle vital des forêts dans le développement durable.

Lire toute l’actualité à Madagascar