Ces hommes ont été portés disparus depuis février, ils ont vécu une incroyable mésaventure en mer. Ils ont quitté Nosy Be il y a quelques mois et ont échoué en Tanzanie.

Le ministère malgache des Affaires étrangères et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont collaboré pour organiser le rapatriement des pêcheurs.

Deux pannes de moteur et une dérive incontrôlable

Selon L’express.mg les cinq naufragés, originaires de Nosy Be avaient pris la mer début février. Leur voyage a rapidement tourné au cauchemar. Le commandant du navire, François Jaozandry, a raconté la double panne de moteur qui a immobilisé leur embarcation. "L’un des moteurs ne s’est jamais allumé. Le second est tombé en panne en pleine mer", a-t-il expliqué. Une tentative désespérée d’installer une voile de fortune a échoué, le câble cédant après seulement 30 minutes. Ils ne disposaient d’aucun moyen de communication et de propulsion, ils ont alors commencé une longue dérive.

Détention en Tanzanie

Après plusieurs jours, ils atteignent les côtes tanzaniennes. À leur arrivée, sans papiers ni explication claire, l’un d’eux est placé en détention provisoire. Il a relaté avoir été emprisonné pendant quatre jours, subissant une enquête. Les Malgaches précisent qu’ils ont été "bien traités" durant les trois mois passés sur place. Leur identification comme ressortissants malgaches a été cruciale.

Elle a été rendue possible grâce à une étroite coordination entre les autorités tanzaniennes, le ministère malgache des Affaires étrangères (MAE) et l’OIM. Roger-Charles Evina, chef de mission de l’OIM à Madagascar. La collaboration a permis de confirmer leur identité et d’organiser leur rapatriement, incluant l’achat des billets d’avion. Ce travail conjoint illustre l’engagement du gouvernement malgache à assurer la protection de ses ressortissants en situation de détresse à l’étranger.

Une cérémonie officielle à Antananarivo

La cérémonie officielle de leur retour s’est déroulée le lundi 19 mai 2025, au siège du MAE, à Anosy, en présence de la ministre Rafaravavitafika Rasata. La ministre a chaleureusement salué l’implication des autorités tanzaniennes pour leur "contact permanent" et leur aide dans les démarches de rapatriement. Ce retour marque la fin d’un épisode éprouvant. Les cinq hommes sont désormais de retour sur le sol national. Ils vont bientôt retrouver leurs proches à Nosy Be.