Âgée de 8 ans, Raissa Andrianirina, issue d’un quartier modeste de la capitale malgache, a été retrouvée morte. Un message laissé sur une fenêtre désigne des proches comme suspects.

Disparition soudaine

Le corps sans vie de Tsirava Amboara Raissa Andrianirina, huit ans, a été découvert dans la matinée du dimanche 11 mai après une disparition signalée la veille. La fillette, habitant un quartier populaire d’Antananarivo, n’avait plus donné signe de vie depuis l’après-midi du samedi, rapporte L’Express de Madagascar. Selon des proches, elle se trouvait dans la cour tandis que sa sœur était à l’intérieur. Les parents étaient absents. Deux sandales retrouvées séparément à proximité du domicile ont éveillé les soupçons. La famille a ensuite lancé des recherches dans les postes de police et centres hospitaliers. Une analyse post-mortem, confiée aux services compétents, doit confirmer les circonstances du décès.

Une lettre

Un jeune membre de la famille a découvert un mot écrit à la main, déposé sur la fenêtre de la grand-mère, avant la localisation du corps de Raissa. Le message mentionnait un acte de représailles et précisait l’endroit où trouver l’enfant. Guidés par ces indications, les proches se sont rendus sur place. En fouillant une fosse, ils ont trouvé un sac contenant la victime, recroquevillée. L’enfant était en partie dénudée et portait des traces de violences multiples : bleus, griffures, une dent manquante, et des blessures visibles au visage. Les proches ne comprennent pas un tel acte, évoquant une famille sans tensions ni conflits connus.

