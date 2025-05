"Une politique de vaccination publique serait une avancée majeure", a déclaré le Dr Ratsimbazafy, épidémiologiste, face à l’augmentation des cas de grippe à Antananarivo.

Forte hausse des consultations

La baisse des températures marque le retour de la grippe dans la capitale malgache. À Antananarivo, les consultations pour syndromes grippaux ont presque doublé en deux semaines. Un médecin en poste dans un Centre de Santé de Base (CSB) affirme que le nombre de cas signalés a connu une nette augmentation. Les malades se ruent dans les établissements de soins avec des symptômes comme la fièvre, la toux sèche et une fatigue intense. Les plus touchés restent les enfants, les personnes âgées et les individus souffrant de pathologies chroniques, rapporte le journal L’Express de Madagascar.

Renforcer les gestes simples

Pour faire face à cette flambée, les professionnels de santé rappellent les gestes essentiels comme se laver fréquemment les mains, éviter les lieux clos, porter un masque en cas de symptômes et bien aérer son domicile. Ces mesures restent puissantes pour limiter la transmission du virus de la grippe. Malgré l’efficacité prouvée des vaccins, la couverture vaccinale demeure faible à Madagascar. Un épidémiologiste local plaide pour une campagne nationale de vaccination, estimant qu’elle constituerait un pas décisif.

Immunité et alimentation

En plus des gestes barrières, une alimentation riche et équilibrée contribue à renforcer les défenses naturelles. Les médecins conseillent de consommer des fruits riches en vitamine C, comme les agrumes et les goyaves. Les légumes à feuilles vertes, l’ail, le gingembre et les poissons gras apportent des nutriments bénéfiques. Le miel et les tisanes peuvent soulager la gorge et préserver les voies respiratoires. Face à une épidémie active, ces recommandations visent à protéger les plus vulnérables et à encourager une attitude responsable.

