Les habitants de l’île de Mohéli sont sous le choc après la révélation de trois cas d’agressions sexuelles impliquant des adultes et des enfants. Ces faits, dont deux en milieu scolaire, interrogent sur la protection des plus vulnérables.

Un climat alarmant

Des révélations glaçantes surgissent à Mohéli (Comores). Deux agressions sexuelles se seraient produites dans des établissements scolaires à Fomboni, rapporte Outremer La Première, relayant une information de ComoresInfos.net.

Un enseignant de mathématiques et de physique d’une école privée est accusé d’avoir entretenu une relation inappropriée avec une élève. L’homme a été placé en garde à vue et pourrait comparaître devant la Cour d’assises. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux accuse aussi le directeur et un secrétaire du même établissement, mais ces derniers réfutent les faits.

Dans un autre établissement, un cadre administratif a été suspendu pour des soupçons d’abus sur plusieurs élèves. L’enquête est en cours, sous la supervision de la gendarmerie.

Une fillette violée par son beau-père

Le troisième cas concerne une petite fille de 8 ans, victime de viol par son beau-père. Ce dernier aurait tenté d’acheter son silence avec une somme dérisoire. L’enfant a finalement confié les faits à sa mère, qui a alerté les autorités.

L’homme a été arrêté, inculpé et placé en détention provisoire.

Ces trois affaires mettent en lumière la vulnérabilité des enfants à Mohéli et la nécessité d’une vigilance accrue. Les autorités poursuivent leurs enquêtes pour faire toute la lumière sur ces violences et protéger les victimes.



