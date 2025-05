Le président comorien Azali Assoumani a officialisé le démarrage de deux projets majeurs : un gymnase omnisports de 2.000 places et une piscine olympique de 1.000 places.

Ces infrastructures seront érigées à Mitsoudjé, sur un terrain de 8.600 m². Ils seront bâtis avec le soutien financier de la République populaire de Chine.

Des équipements aux standards internationaux

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine à Moroni, Guo Zhijun, et du président du Comité olympique et sportif des Îles Comores (Cosic), Ibrahim Mohamed Mze. Le gymnasium et la piscine olympique ne seront pas de simples constructions symboliques. Ils répondront aux normes internationales, avec des gradins pour accueillir des milliers de spectateurs. Outre ces deux équipements sportifs, le site comprendra un centre commercial, des parkings et des espaces verts. Ces aménagements visent à inscrire durablement les Jeux dans le paysage urbain et économique du pays. L’inauguration est attendue pour mars 2027, cinq mois avant le début des 12èmes Jeux des îles de l’océan Indien. Le coût global des travaux n’a pas été communiqué.

Un partenariat stratégique avec la Chine

Ces infrastructures s’inscrivent dans la continuité de la coopération sino-comorienne. En 2014, la Chine avait déjà financé le stade international de Malouzini, aujourd’hui utilisé par l’équipe nationale. Dix ans plus tard, Pékin renouvelle son soutien. Les travaux sont menés par une entreprise chinoise, qui promet un rythme rapide et un chantier de haute qualité. "Ce sera un chantier à la vitesse de la Chine", a promis le responsable du projet tout en garantissant un site de "haut niveau pour les JIOI 2027". La société de construction a entamé les travaux dès le mercredi 21 mai.

Une ambition nationale pour 2027

Le président Azali a signalé l’enjeu stratégique de ces Jeux. Pour lui, ils représentent un défi collectif. Il a appelé à renforcer les infrastructures sportives, énergétiques, et de transport. Il voit dans ces Jeux une opportunité unique de former la jeunesse, développer les disciplines sportives et valoriser la culture comorienne. La piscine, en particulier, sera un outil de formation, de compétition, mais aussi un symbole d’ambition.

L’archipel espère ainsi marquer l’histoire des Jeux des îles et renforcer sa présence sur la scène régionale. L’événement coïncidera avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les Comores et la Chine.

Source : Journal de Mayotte