Après avoir été à la dérive pendant 55 jours, cinq pêcheurs ont été secourus par un thonier équatorien mercredi 7 mai. Leurs conditions de survie étaient extrêmes après une panne à bord.

Les cinq pêcheurs en état stable

Cinq pêcheurs, trois Péruviens et deux Colombiens ont quitté la baie de Pucusana, au sud de Lima (Pérou) le 12 mars. Deux jours après leur départ, un problème d’alternateur a entraîné une panne totale d’électricité à bord, les empêchant de contacter les secours.

Comme le rapporte 20 Minutes, ils ont attendu 55 jours avant d’être sauvés par un thonier équatorien. Leur bateau, qui était à la dérive dans l’océan Pacifique, a été repéré par l’équipage Aldo mercredi 7 mai, et ils ont été rapatriés trois jours après vers un port des Galápagos (Equateur).

Selon la marine équatorienne, les cinq hommes étaient en état stable lorsqu’ils ont été secourus.

Une survie de tous les instants

Sans électricité, les marins ont été incapables de communiquer ou de se localiser. "Ils n’avaient ni démarreur, ni éclairage, ni tout ce qu’une batterie peut produire", a détaillé Maria Fares, capitaine de frégate de la marine équatorienne, citée par Associated Press. Ainsi, ils ont dû survivre dans des conditions extrêmes en vidant l’eau rouillée du moteur et en capturant des poissons qui passaient pour se nourrir. Ils buvaient aussi de l’eau de pluie et de l’eau de mer, relate TF1.

Les autorités maritimes de l’Equateur ont indiqué que les rescapés devraient bientôt retourner chez eux.

