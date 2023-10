Dans un rapport sur les inégalités hommes-femmes publié jeudi, l’ONU déplore que le monde "laisse tomber les femmes et les filles.

Constat alarmant

Pour atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes d’ici 2030, l’ONU estime qu’une augmentation annuelle de 360 milliards de dollars d’investissements supplémentaires est nécessaire dans environ 50 pays en développement. C’est le constat alarmant du rapport de l’organisation onusienne sur les inégalités hommes-femmes publié jeudi. Le rapport examine les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les États membres de l’ONU en 2015 pour créer un avenir meilleur d’ici 2030.

De la lutte contre la pauvreté à l’accès à l’éducation, en passant par la représentation politique ou les opportunités économiques, le monde "laisse tomber les femmes et les filles", déplore l’ONU sur le récit de BFMTV. "Quand on regarde les données, cela montre que le monde échoue à faire avancer et à parvenir à l’égalité hommes-femmes", a souligné Sarah Hendriks, directrice exécutive adjointe de l’agence onusienne.

L’appel de l’ONU

Cependant, le rapport révèle que le monde ne progresse pas suffisamment vers l’égalité des sexes, éloignant ainsi cet objectif. Les cibles spécifiques liées à l’égalité hommes et femmes, telles que mettre fin à la discrimination, éliminer la violence contre les femmes et les mariages forcés, ne sont pas en bonne voie. Chaque année, plus de 245 millions de femmes subissent des violences physiques de la part de leur partenaire, une femme sur cinq est mariée avant l’âge de 18 ans, et les femmes effectuent 2,8 heures de tâches domestiques non rémunérées de plus que les hommes. De plus, elles ne représentent que 26,7 % des parlementaires. L’ONU insiste donc sur la nécessité de faire de l’égalité des sexes un objectif de développement spécifique pour changer la trajectoire actuelle et appelle à placer les femmes et les filles au cœur des efforts.

Lire toute l’actualité dans le monde