Rencontre au sommet à Rome

Volodymyr Zelensky s’est rendu dimanche à Rome pour plusieurs échanges diplomatiques. Il a assisté à la cérémonie d’inauguration du pontificat du pape Léon XIV. Le dirigeant ukrainien, accompagné de son épouse, Olena Zelenska a été ensuite reçu en audience privée par le souverain pontife. Lors de cet échange, des cadeaux ont été remis, et le pape a tenu à remercier le couple présidentiel pour sa patience. Après la messe, il a rencontré le vice-président américain JD Vance ainsi que le secrétaire d’État Marco Rubio pour une discussion d’environ trente minutes, selon des sources ukrainiennes citées par France24.

Un message fort du Vatican

Le pape Léon XIV a salué la présence du chef d’État ukrainien avec des mots lourds de sens. Depuis la place Saint-Pierre, il a évoqué "l’Ukraine martyrisée" et a formulé l’espoir de voir émerger des négociations pour "une paix juste et durable". "L’Ukraine attend finalement des négociations pour une paix juste et durable", a déclaré le souverain pontife devant le public, propos repris par 20 Minutes. Volodymyr Zelensky, sur Telegram, a salué ces propos et a rappelé que chaque nation mérite de vivre dans la paix. Il a exprimé le vœu que "les prières pour une vie digne et apaisée soient entendues".

Diplomatie sous tension

Cette visite intervient à un moment délicat pour l’Ukraine. Les discussions entre Kiev et Moscou menées en Turquie n’ont pas abouti. Dans ce contexte, un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévu lundi. L’envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, a déclaré dimanche sur ABC qu’il s’attendait à une conversation "fructueuse" entre les deux dirigeants. "Le président est déterminé à obtenir des résultats" sur l’Ukraine, a-t-il ajouté. "Si lui n’y parvient pas, alors personne ne le pourra", a-t-il prévenu.

