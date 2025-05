Selon Paris, environ 80 actions de désinformation auraient été lancées entre fin août 2023 et mars 2025 par des entités russes, visant principalement l’Ukraine et ses partenaires occidentaux, dont la France.

’Storm-1516’

Entre août 2023 et mars 2025, près de 80 actions de désinformation numériques auraient été menées par des acteurs russes selon les autorités françaises. Les cibles principales étaient l’Ukraine, ses alliés européens et notamment la France. L’agence Viginum a analysé cette stratégie, baptisée ’Storm-1516’, utilisée pour influencer les opinions publiques, y compris lors des élections législatives anticipées de 2024. Ce procédé repose sur une diffusion élaborée de messages hostiles à l’Ukraine et à l’Occident. Le dispositif serait relayé par certains réseaux étrangers. "Le Kremlin continue sa guerre informationnelle vis-à-vis de nous", a déploré une source diplomatique, rapportent les médias nationaux comme Sud-Ouest et Le Figaro.

’Storm-1516’ reposerait sur l’intelligence artificielle pour créer des personnages crédibles, visibles à visage découvert, souvent incarnés par des figurants rémunérés. Cette mécanique s’appuie également sur la participation d’influenceurs prorusses ou pro-MAGA, tels que le Français Adrien Bocquet, ex-militaire vivant en Russie. Des médias africains sont mobilisés pour relayer ces contenus, permettant leur diffusion à large échelle. L’objectif semble être d’affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine. Plusieurs récits fabriqués, vérifiés par des outils d’enquête numérique, ont été repérés. En plus de l’Ukraine, la France figure parmi les cibles prioritaires, comme l’ont déjà souligné des analyses menées par l’organisme américain NewsGuard.

