Un second tour de vote eu lieu ce jeudi pour désigner le successeur du pape François, mais toujours pas de fumée blanche. Le conclave se poursuit dans un climat de suspense.

Une matinée sans issue

Les 133 cardinaux électeurs réunis dans la chapelle Sixtine ont procédé ce jeudi matin à deux nouveaux scrutins. Peu avant midi, une fumée noire s’est élevée, un signe clair qu’aucun candidat n’a encore recueilli les 89 voix nécessaires.

Reprise des votes cet après-midi

Le conclave se poursuit cet après-midi. Après un déjeuner à la résidence Sainte-Marthe, les cardinaux se retrouveront dès 16 h 30 pour deux nouveaux votes. Si un candidat obtient la majorité requise, la fumée blanche s’élèvera de la cheminée pour annoncer au monde l’élection du nouveau pape.

Le processus peut prendre du temps

En 2005 et 2013, il avait fallu deux jours pour désigner Benoît XVI, puis François, les deux précédents souverains pontifes. Malgré la pression pour une décision rapide, les cardinaux prennent le temps de la réflexion et de la prière. Ce moment, à la fois historique et spirituel, est suivi avec attention dans le monde entier

