Face à une augmentation de l’absentéisme scolaire, une école du Kent a pris des mesures innovantes. Elle a engagé une agente de liaison chargée d’aller chercher les élèves chez eux lorsque cela s’avère nécessaire.

Des mesures concrètes mises en place

Selon les récents rapports des parlementaires britanniques, rapportés par Le Parisien, l’absentéisme scolaire représente un problème croissant au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie. Dans la lutte contre ce fléau, une école située à Folkestone, dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, a mis en place des mesures concrètes. L’établissement a déployé un minibus pour récupérer les enfants directement à leur domicile. L’objectif est de garantir leur présence en classe, en particulier lorsque la distance entrave leur accès à l’éducation.

Leo et Roxanne, bénéficiaires du service

Cette initiative a eu un impact sur des familles telles que celle de Leo et Roxanne. Ils ont été contraints de quitter leur domicile et ont été relogés à 40 minutes de bus de leur école, avec leur mère Kelsey. L’état de santé de Kelsey l’empêchait d’accompagner ses enfants à l’école, malgré les sollicitations répétées de l’établissement. Face à cette situation, l’école a organisé le transport des enfants. Par la suite, les enfants ont pu intégrer une école plus proche de leur domicile, ce qui a considérablement amélioré leur présence en classe. "Cela m’a donné du courage, rien qu’en acceptant leur aide", a souligné la mère de famille. L’école a également engagé une agente de liaison pour gérer les problématiques d’assiduité et soutenir les élèves dans leurs démarches éducatives.

