Jeudi 22 mai, le Parlement danois a validé une réforme prévoyant le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite à 70 ans dès 2040, contre 67 actuellement.

En fonction de l’évolution de l’espérance de vie

Selon les informations publiées en ligne par le Parlement, 81 élus se sont prononcés en faveur de la réforme, tandis que 21 s’y sont opposés. Le nouveau dispositif prévoit que l’âge légal de départ à la retraite atteindra 70 ans pour les personnes nées après le 31 décembre 1970. Cela concerne les citoyens qui auront 69 ans en 2040 ou au-delà, relaie BFMTV. Le système danois, réformé en 2006, ajuste automatiquement l’âge de départ en fonction de l’évolution de l’espérance de vie. Une révision est effectuée tous les cinq ans. Ainsi, l’âge légal passera à 68 ans en 2030, puis à 69 ans en 2035.

> À lire aussi : Danemark : vers la disparition du cancer du col de l’utérus d’ici 2040

Les départs réels s’effectuent plus tôt

À 47 ans, la Première ministre Mette Frederiksen envisageait déjà, l’an passé, de modifier le dispositif une fois le seuil des 70 ans atteint. En janvier 2025, le CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) signalait que d’autres pays européens, comme l’Islande, l’Italie, les Pays-Bas et la Grèce (avec conditions), fixent l’âge de départ à 67 ans. Le Danemark devient néanmoins le premier à adopter une loi établissant ce seuil à 70 ans. Malgré une législation actuelle à 67 ans, les départs réels s’effectuaient plus tôt : en 2019, à 65 ans pour les hommes et 64,1 pour les femmes, contre 62,2 ans en moyenne en France.

> Toute l’actualité en Europe sur LINFO.re